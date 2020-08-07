Родченков рассказал, что тренер Чёгин учил детей колоть себе ЭПО

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал, как тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин учил детей колоть себе инъекции эритропоэтина.
«Поддавши, он говорил: «Да какой я тренер, по 50 инъекций ЭПО ставлю в день». Когда он стал применять грязный китайский эритропоэтин, то [организовал] договор мордовского министерства спорта с Португаловым. Португалов мне принёс пробы. У меня волосы встали дыбом! Это спортивный Освенцим: такую грязь загонять человеку в кровеносную систему — это страшно. То, что Чёгин полный отморозок, мне стало ясно.
А то, что он учил девочек… Одна из них жила в комнате с моей хорошей знакомой. И два раза в день закрывалась в ванной и внутривенно себе зафигачивала эритропоэтин и что-то ещё. И [моя хорошая знакомая], видя эти ампулы, шприцы, иглы и ватки с каплями крови, спрашивала: «Ты что делаешь?» Девочка отвечала: «А мы так должны делать, нас так научили», — цитирует Родченкова «Медуза».
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