18-летний шведский лыжник совершил каминг-аут

18-летний шведский лыжник Филип Андерссон, который в сезоне-2019/2020 дебютировал на Кубке мира, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Любовь превыше всего. Хочу сказать, что мне нравятся парни, – я понял это недавно. Никогда раньше не чувствовал себя таким живым. Да здравствует жизнь!» — написал он в своём «инстаграме».
«Круто чувствовать себя настолько свободным. Только прошлой зимой понял, что я гей. Я был в шоке, сперва нужно быть принять, кто я на самом деле. А потом я быстро понял, что не хочу делать из этого тайну. Любовью надо гордиться. Я рассказал об этом родным и близким, после чего сообщил об этом в соцсетях.
Многие сказали мне, мол, мы и так догадывались, ты и раньше нам нравился, ничего не изменится. К счастью, я пока не видел неприятных комментариев», — приводит слова спортсмена Expressen.
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