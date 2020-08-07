18-летний шведский лыжник совершил каминг-аут

18-летний шведский лыжник Филип Андерссон, который в сезоне-2019/2020 дебютировал на Кубке мира, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Любовь превыше всего. Хочу сказать, что мне нравятся парни, – я понял это недавно. Никогда раньше не чувствовал себя таким живым. Да здравствует жизнь!» — написал он в своём «инстаграме».

«Круто чувствовать себя настолько свободным. Только прошлой зимой понял, что я гей. Я был в шоке, сперва нужно быть принять, кто я на самом деле. А потом я быстро понял, что не хочу делать из этого тайну. Любовью надо гордиться. Я рассказал об этом родным и близким, после чего сообщил об этом в соцсетях.

Многие сказали мне, мол, мы и так догадывались, ты и раньше нам нравился, ничего не изменится. К счастью, я пока не видел неприятных комментариев», — приводит слова спортсмена Expressen.