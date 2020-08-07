Лебедев: Родченков мог бы нафантазировать что-то получше, чем всё свалить к Путину

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал интервью с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

Родченков заявил, что все российские спортсмены — «бенефициары допинговой системы Путина», и рассказал, как тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин учил детей колоть себе ЭПО.

«Пора забыть о Родченкове. Нужно не обращать внимания. Пик его «славы» прошёл. Всё, что он сейчас скажет, будет только актом непорядочности с его стороны.

Да, какие-то факты, которые он рассказал, привлекли внимание ВАДА. Но ничего нового Григорий сказать уже не сможет. Если он отрабатывает полученные средства, то он мог бы нафантазировать что-то получше, чем всё свалить к Путину.

Давайте всеобщими усилиями забудем об этом чёрте. А будем думать о развитии российского спорта. У нас, к примеру, сегодня матч за футбольный Суперкубок. Это гораздо интереснее, чем высказывания этого сумасшедшего гражданина», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.