Губерниев: читаю Родченкова и понимаю – страной руководил он, а не Брежнев и Ельцин

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал интервью с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.
Родченков заявил, что все российские спортсмены — «бенефициары допинговой системы Путина», и рассказал, как тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин учил детей колоть себе ЭПО.
«Мне хочется спеть замечательную песню: «Фантазёр, ты меня называла». Отталкиваясь от историй, которые могли произойти в его жизни, Родченков и его хозяева пишут уже какую-то антиутопию. Речь сейчас идёт вообще про спасение его жизни, если он ещё жив.
Родченкову здесь не позавидуешь, ведь ему придётся писать и второй том. Потребуются консультации с Роулинг. Не исключаю, что западные партнёры выйдут на Пелевина, Сорокина и Акунина. Второй том должен будет уже быть в стиле фэнтези.
Читая это всё, я понимаю, что страной руководили не Андропов, Брежнев, Горбачёв, Ельцин… Страной руководил Родченков», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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