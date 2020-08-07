Журналистка, взявшая интервью у Родченкова: да, это он. Голос и интонацию подделать нельзя

Журналистка издания «Медуза» Александра Владимирова, взявшая интервью у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтвердила, что беседовала именно с ним, а не с человеком, который выдаёт себя за него.
«Это правда он. Голос, интонация, манера речи, чрезвычайная энергичность и та вовлечённость, с которой он про всё это рассказывал, – такое подделать просто невозможно.
Родченков хотел его [интервью] дать именно на русском языке. Ему было важно развеять миф о том, что с ним что-то случилось. И его бесит то, как эту тему освещают в нашей прессе, – из итоговой версии интервью мы убрали довольно много оскорблений в адрес тех, кто обвиняет Родченкова во лжи.
Он вроде как привык быть за кадром – в дурацкой шляпе и с маской на лице. При этом внимание, которое уделяют ему западные СМИ, ему, конечно, нравится. И он очень хочет, чтобы его книгу люди читали. Зачем? Говорит, чтобы люди поняли, что такое допинг-контроль. Но книга, конечно, вообще не о допинг-контроле, она о самом Григории Родченкове. И об афере, которой он точно гордится», — цитирует журналистку Sports.ru.
- 7 августа 2020
-
16:07
-
15:34
-
13:43
-
12:01
-
11:41
-
11:19
-
10:18
-
09:41
-
09:10
-
08:30
-
07:00
-
00:45
- 6 августа 2020
-
20:26
-
18:29
-
17:48
-
16:23
-
16:14
-
15:32
-
15:19
-
15:05
-
14:25
-
13:40
-
13:01
-
09:03
- 5 августа 2020
-
23:21
-
22:27
-
21:35
-
21:22
-
18:07
-
16:56
-
16:17
-
15:23
-
10:25
-
09:08
-
00:31