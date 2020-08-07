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Журналистка, взявшая интервью у Родченкова: да, это он. Голос и интонацию подделать нельзя

Журналистка, взявшая интервью у Родченкова: да, это он. Голос и интонацию подделать нельзя
Другие / Прочие виды спорта 0

Журналистка издания «Медуза» Александра Владимирова, взявшая интервью у бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтвердила, что беседовала именно с ним, а не с человеком, который выдаёт себя за него.

«Это правда он. Голос, интонация, манера речи, чрезвычайная энергичность и та вовлечённость, с которой он про всё это рассказывал, – такое подделать просто невозможно.

Родченков хотел его [интервью] дать именно на русском языке. Ему было важно развеять миф о том, что с ним что-то случилось. И его бесит то, как эту тему освещают в нашей прессе, – из итоговой версии интервью мы убрали довольно много оскорблений в адрес тех, кто обвиняет Родченкова во лжи.

Он вроде как привык быть за кадром – в дурацкой шляпе и с маской на лице. При этом внимание, которое уделяют ему западные СМИ, ему, конечно, нравится. И он очень хочет, чтобы его книгу люди читали. Зачем? Говорит, чтобы люди поняли, что такое допинг-контроль. Но книга, конечно, вообще не о допинг-контроле, она о самом Григории Родченкове. И об афере, которой он точно гордится», — цитирует журналистку Sports.ru.

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