Велогонщик, попавший в завал на финише этапа «Тура Польши», выведен из комы

Велогонщик из Нидерландов Фабио Якобсен, который получил тяжёлые травмы в результате аварии на первом этапе многодневки «Тур Польши», выведен из медикаментозной комы после операции, сообщает пресс-служба гонки на своей странице в «Твиттере». Состояние Якобсена оценивается как хорошее.
5 августа 23-летний Якобсен попал в страшную аварию на финише Тура Польши. На финише голландец вёл борьбу с Диланом Груневегеном, который и выпихнул его за пределы трассы. В итоге Груневегена дисквалифицировали, Якобсена признали победителем. В результате инцидента спортсмен потерял большое количество крови, его экстренно доставили в больницу, он впал в кому.
6 августа спортсмена прооперировали. Из-за многочисленных травм лица операция продолжалась пять часов, но прошла без осложнений.
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