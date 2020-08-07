Синхронистка Шишкина назвала фильмы о сильных женщинах

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась подборкой фильмов о женщинах, которыми можно восхищаться.



«Сильная женщина, кто она? Постоянно слышу в свой адрес: «Алла, ты сильная женщина!» Мне приятно, надеюсь, что они не имеют в виду мои накаченные руки.

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Ловите подборку фильмов про женщин, которыми можно восхищаться.

«Фрида» (2002 г.). Сальма Хайек, сыгравшая Фриду, вынашивала идею фильма почти восемь лет. Дело в том, что биография мексиканской художницы вдохновила её стать актрисой, поэтому она отнеслась к роли очень серьёзно.

«Подмена» (2008 г.). Мать-одиночка Кристин Коллинс подаёт в полицию заявление о пропаже маленького сына. Спустя некоторое время ребёнка находят, но Кристин очень скоро понимает, что мальчик ей не родной. Помочь женщине вызывается пастор местной церкви.

«Коко до Шанель» (2009 г.). Хотя экранный образ Коко Шанель, которую сыграла прекрасная Одри Тоту, получился весьма неоднозначным, фильм смотрится на одном дыхании благодаря убедительности актёров и визуальной составляющей.

«Ханна Арендт» (2012 г.). Корреспондентка газеты The New Yorker едет в Израиль, чтобы написать серию статей о пойманном бывшем эсэсовце Эйхмане, обвинённом в истреблении тысяч евреев. Увиденное там наталкивает женщину на мысли, которые в будущем перевернут общепринятые представления о нацизме.

«Скрытые фигуры» (2016 г.). В начале 1960-х годов несколько талантливых темнокожих женщин-математиков трудятся в NASA. Причём им постоянно приходится терпеть всевозможные унижения, связанные с цветом кожи.

«Джой» (2015 г.). Мать-одиночка, живущая с родителями и бывшим мужем, изобретает самоотжимающуюся швабру. Девушка ещё не представляет, как на этом заработать, но всё равно с головой бросается в омут большого бизнеса, несмотря на противодействие родственников», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».