Президент ОКР: вместо ответов получили реакцию Юрия Гануса, которой он так радует СМИ

Президент Олимпийского комитета (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему руководимая им организация инициировала аудит РУСАДА, который выявил нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, носившие системный характер.

«Мало кто знает, что существует исключительное право учредителей в части проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Для вопросов операционного характера существует независимый наблюдательный совет. Такова была договорённость с ВАДА, чтобы учредители не могли вмешиваться и влиять на антидопинговую работу РУСАДА. Это важный, принципиальный момент. Наблюдательный совет ведёт вопросы тестирования, планирования, образовательного процесса, расследований. У нас к этому доступа нет.

ВАДА дважды проверяло антидопинговую деятельность РУСАДА на соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. И никаких претензий не было. Но вопросы финансово-хозяйственной деятельности — это совсем иная тема. ВАДА их не изучает и не контролирует. На это есть нормы федерального законодательства РФ. Задача ВАДА — убедиться, что РУСАДА независимо, что никто не диктует ему, как вести профильную, оперативную работу. А эффективность расходования средств — это уже компетенция учредителей, несущих ответственность перед государством. И у нас накопились обоснованные вопросы.

Не обвинения, даже не утверждения, а лишь спорные моменты, на которые мы имеем полное право получить ответы. Для этого и должны были направить результаты аудита в наблюдательный совет. Вместо ответов получили ту реакцию Юрия Гануса, которой он так радует СМИ и грозит всему российскому спорту. Если же убрать всю мишуру, которой менеджмент РУСАДА опутывает суть происходящего, то это абсолютно понятная, прозрачная история. Внутрикорпоративный конфликт.

И самое главное, на каком основании, почему кто-то увязывает отношения с ВАДА и, например, финансовые злоупотребления организации? То есть если в РУСАДА начнут воровать, ВАДА встанет на его защиту якобы для сохранения независимости организации, что, все остальные должны закрыть глаза на это, чтобы не портить контакты? Согласитесь, звучит дико. Но именно об этом сейчас, по сути, говорит руководство РУСАДА, когда апеллирует к ВАДА», — приводит слова Позднякова «Коммерсантъ».