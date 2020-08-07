«Немного кошачьего настроения». Александра Солдатова опубликовала новое видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка, одетая в облегающий костюм, продемонстрировала грацию шаловливой кошки. Ракурс съёмки подчеркнул длину ног Солдатовой.

«Немного кошачьего настроения», — подписала видео Солдатова.

Видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики единодушно согласились, что гимнастка очень похожа на кошку.



valeriylevanov: Хорошая киса.

vasiliipopesku30: Так видно же — твои ножки грациозны, как у кошки, как у дикой пантеры.



emanuele.irrera: Бесконечные ноги.

pashamk1355: Надо было розовое надеть. Точно пантера из мультика.



soldatovids: Моя любимая кошка.