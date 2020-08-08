Йоханнес Клебо выиграл спринт на лыжероллерах на фестивале Blink

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринта на лыжероллерах, который проходил на фестивале Blink в Саннесе. Он опередил соотечественников, Йорана Терфе и Эрика Валнеса.
Blink-2020. Лыжероллеры. Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Клэбо
2. Йоран Терфе
3. Эрик Валнес
4. Синдре Бьорнестад Скар
В минувшем сезоне Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив россиянину Александру Большунову.
Заключительные в сезоне этапы Кубка мира должны были пройти в Северной Америке — Квебеке и Кэнморе (Канада), а также в Миннеаполисе (США). Однако после прилёта большинства команд этапы были последовательно отменены из-за коронавируса. Большунов, ставший первым россиянином, выигравшим общий зачёт Кубка мира, так и не получил заслуженного трофея.
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