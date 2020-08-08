Владимир Путин: работники физкультуры и спорта выполняют благородную миссию

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника.



«Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения работникам физической культуры и спорта – тем, кто выполняет востребованную, благородную миссию: приобщает граждан, особенно молодёжь, к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни, кто подвижнически трудился и продолжает служить во славу отечественного спорта. И конечно, этот замечательный праздник отмечает большая и дружная команда любителей спорта.



Символично, что в нынешнем году День физкультурника проходит одновременно с Всероссийским олимпийским днём, приуроченным к знаменательной дате – 40-летию проведения в нашей стране Игр XXII Олимпиады. Мы по праву гордимся триумфаторами Олимпиады-80, другими нашими прославленными атлетами. Начиная путь с дворовых площадок, школьных секций и кружков, они добились выдающихся результатов, вписали яркие, незабываемые страницы в летопись мирового спорта. Их блистательные победы имеют огромное значение для воспитания подрастающего поколения, укрепления позиций нашей страны как великой спортивной державы.



Отмечу, что сегодня многое делается для совершенствования спортивной инфраструктуры, уделяется неустанное внимание подготовке квалифицированных тренеров и наставников, развитию спорта высших достижений и массового спорта, а значит, созданию новых возможностей для здоровой, активной жизни каждого человека. Это наш важный, безусловный приоритет», — сообщается в обращении Путина, опубликованном на официальном сайте президента России.