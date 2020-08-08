Попов — о смерти Турецкого: мы в нокдауне — казалось, маэстро должен жить вечно

Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов прокомментировал смерть заслуженного тренера России Геннадия Турецкого. Именно под руководством Турецкого Попов добился главных успехов в карьере.
«Маэстро нас покинул. Скажу не только от своего лица, но и от всех спортсменов, которых когда-либо Геннадий Геннадьевич готовил, доводил до олимпийских пьедесталов, медалей чемпионатов мира и Европы, что это огромная потеря для всех нас.
Мы пребываем в лёгком нокдауне. Такие вещи случаются всегда неожиданно, морально мы не были готовы, потому что нам казалось, что Турецкий должен жить вечно. Судьба распорядилась по-другому. Всем плавательным сообществом, которое имело отношение к Геннадию Геннадьевичу, мы грустим», — цитирует Попова «Р-Спорт».
Среди воспитанников Турецкого помимо Попова — россияне Геннадий Пригода, Вениамин Таянович, Юрий Мухин, Владимир Пышненко и Андрей Гречин, австралийцы Майкл Клим, Петрия Томас и Мэтью Данн. С 1992 года Турецкий работал в Швейцарии, а с 2003-го сотрудничал со сборной Швейцарии.
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