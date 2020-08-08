Скелетониска Никитина: не переживаю, что пандемия может негативно отразиться на календаре

Чемпионка Европы 2020 года по скелетону россиянка Елена Никитина поделилась ожиданиями от нового сезона и рассказала о подготовке. Спортсменка призналась, что спокойно ждёт дальнейшей информации.

«Подготовка к сезону сейчас в полном разгаре, у меня всё очень здорово складывается, набрала отличную форму. Бью личные рекорды, так что пока всё идёт по плану. Но на лёд мы ещё не выходили, ледовые тренировки начнутся в сентябре.

Переживаю ли, что пандемия может негативно отразиться на календаре ближайшего сезона? Если честно, нет. Отпереживала своё в 2018 году, когда меня не допустили на Олимпиаду, поэтому как будет, так будет», — цитирует Никитину ТАСС.

Сбор национальной команды стартовал в Воронежской области 7 августа. Спортсменка планирует присоединиться к команде в ближайшее время.