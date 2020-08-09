Родченков рассказал, что НОК США скрыл 4-5 положительных допинг-проб на Олимпиаде-1996

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал, что Национальный олимпийский комитет США скрыл несколько положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте (США).

Родченков заявил, что об этом случае ему рассказывал Дон Кэтлин, который был директором допинг-лаборатории НОК США с 1982 по 2007 год. По словам Родченкова, во время Олимпиады-1996 американцы скрыли четыре-пять положительных допинг-проб. Сообщается, что эти спортсмены так и не понесли ответственность за употребление допинга.

«Эти случаи были скрыты», — приводит слова Родченкова Daily Mail.

Источник запросил комментарий у Кэтлина, однако он не ответил до установленного срока.