Скандал в матче «Спартак» — «Сочи», коронавирус в «Атлетико». Главное к утру

Матч московского «Спартака» и «Сочи» завершился скандалом, у игроков «Атлетико» обнаружен коронавирус, «Торонто» выбыл из плей-офф НХЛ. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) завершился скандалом: оба гола сочинцев были забиты с пенальти, последний из которых был ошибочным: Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата, арбитр встречи Василий Казарцев отстранён от работы.
2. Форвард Александр Кокорин отсутствовал в заявке «Спартака» на матч из-за травмы. Также на трибуне был замечен Денис Глушаков.
3. В двух других матчах дня «Краснодар» в гостях разгромил «Уфу», тульский «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0.
4. В сети появилось видео с находящимся в нетрезвом состоянии защитником «Локомотива» Станиславом Магкеевым. Клуб отреагировал «жёстким разговором» и объявил о продлении контракта с игроком.
5. У двух игроком мадридского «Атлетико» обнаружили коронавирус. 13 августа команда сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
6. Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет продать французского полузащитника Блеза Матюиди.
7. Григорий Родченков заявил, что бывший врач «Зенита» имеет отношение к допинговой программе в России.
8. «Торонто» проиграл «Коламбусу» в пятом матче серии и выбыл из плей-офф Кубка Стэнли.
- 10 августа 2020
-
08:35
-
00:34
- 9 августа 2020
-
22:06
-
20:30
-
10:39
- 8 августа 2020
-
23:02
-
22:34
-
17:34
-
16:40
-
15:47
-
14:47
-
14:03
-
14:01
-
12:31
-
09:44
-
09:43
- 7 августа 2020
-
21:38
-
20:35
-
20:19
-
19:30
-
18:22
-
17:41
-
16:07
-
15:34
-
13:43
-
12:01
-
11:41
-
11:19
-
10:18
-
09:41
-
09:10
-
08:30
-
07:00
-
00:45
- 6 августа 2020
-
20:26