Скандал в матче «Спартак» — «Сочи», коронавирус в «Атлетико». Главное к утру

Матч московского «Спартака» и «Сочи» завершился скандалом, у игроков «Атлетико» обнаружен коронавирус, «Торонто» выбыл из плей-офф НХЛ. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) завершился скандалом: оба гола сочинцев были забиты с пенальти, последний из которых был ошибочным: Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата, арбитр встречи Василий Казарцев отстранён от работы.

2. Форвард Александр Кокорин отсутствовал в заявке «Спартака» на матч из-за травмы. Также на трибуне был замечен Денис Глушаков.

3. В двух других матчах дня «Краснодар» в гостях разгромил «Уфу», тульский «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0.

4. В сети появилось видео с находящимся в нетрезвом состоянии защитником «Локомотива» Станиславом Магкеевым. Клуб отреагировал «жёстким разговором» и объявил о продлении контракта с игроком.

5. У двух игроком мадридского «Атлетико» обнаружили коронавирус. 13 августа команда сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

6. Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло хочет продать французского полузащитника Блеза Матюиди.

7. Григорий Родченков заявил, что бывший врач «Зенита» имеет отношение к допинговой программе в России.

8. «Торонто» проиграл «Коламбусу» в пятом матче серии и выбыл из плей-офф Кубка Стэнли.