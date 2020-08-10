Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Юлия Ефимова поделилась фото в ярком купальнике

Юлия Ефимова поделилась фото в ярком купальнике
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию. На снимке спортсменка позирует в ярком купальнике возле моря.

«Кто сможет угадать, что это за пляж?» — подписала снимок спортсменка.

Посмотреть фотографию можно на странице Юлии Ефимовой в "Инстаграме".

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Ефимова показала новое фото с отдыха.

«Ничего лишнего». Юлия Ефимова показала новое фото с отдыха
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020