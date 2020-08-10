Гимнаст Нагорный выполнил сальто назад с футбольным мячом

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный выполнил очередной эффектный трюк. Спортсмен опубликовал видео, на котором ему удалось выполнить сальто назад. При этом между ног он зажал футбольный мяч. Трюк был произведён на стадионе «Лужники».

«Ребята, сальто с мячом, да, в „Лужниках“. Оцениваем — от 0 до 10», — написал Нагорный.

Видео доступно в «инстаграме» Никиты Нагорного.

23-летний Нагорный — трёхкратный чемпион мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году Никита женился на призёре Олимпийских игр гимнастке Дарье Спиридоновой. За выступление на Играх-2016 Нагорный был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени