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Дарья Клишина показала новые фото с отдыха и рассказала, где мечтает побывать

Дарья Клишина показала новые фото с отдыха и рассказала, где мечтает побывать
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина разместила новые фото с отдыха в своём «инстаграме» и обратилась к подписчикам с вопросом.

«Много среди вас любителей путешествий? Я уже посетила много стран, даже не сосчитать. В мечтах побывать в Австралии, Исландии и ЮАР. А где были вы и где больше всего вам понравилось?» — написала Клишина.

Фото доступны в «инстаграме» Дарьи Клишиной.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.

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