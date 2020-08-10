Гимнастка Селезнёва показала растяжку в лифте, стоя на одной ноге
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва продемонстрировала впечатляющую вертикальную растяжку в лифте, стоя на одной ноге.
«С началом рабочей недели, друзья» — подписала фото спортсменка.
Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Селезнёвой.
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).
Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
«Вижу цель, не вижу преград». Гимнастка Селезнёва опубликовала фото с тренировки
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