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«Встретил армию болельщиков в горах!» Большунова сфотографировали с оружием в руках

«Встретил армию болельщиков в горах!» Большунова сфотографировали с оружием в руках
Другие / Лыжный спорт 0

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал новое фото из Кабардино-Балкарской Республики. На нём спортсмен запечатлён с группой военных и с оружием в руках.

«Встретил армию болельщиков в горах!» — написал Большунов.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Большунова.

По итогам сезона-2019/2020 Большунов стал первым лыжником в истории России, кому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.

Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019-го, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2019/2020.

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