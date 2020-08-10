«Встретил армию болельщиков в горах!» Большунова сфотографировали с оружием в руках
Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов опубликовал новое фото из Кабардино-Балкарской Республики. На нём спортсмен запечатлён с группой военных и с оружием в руках.
«Встретил армию болельщиков в горах!» — написал Большунов.
Фото доступно в «инстаграме» Александра Большунова.
По итогам сезона-2019/2020 Большунов стал первым лыжником в истории России, кому удалось выиграть общий зачёт Кубка мира. Ранее победителями Кубка мира становились Александр Завьялов и Владимир Смирнов, но они представляли сборную Советского Союза.
Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019-го, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2019/2020.
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