Безуглов подал иск о защите чести и достоинства к ВЛФА и Юрченко

Глава антидопингового комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Эдуард Безуглов подал иск о защите чести и достоинства к ВФЛА и главе организации Евгению Юрченко.

«Мы подали иск о защите чести и достоинства к ВФЛА и Евгению Юрченко от имени Эдуарда. Требования классические: опровергнуть сказанное и выплатить компенсацию морального ущерба. Компенсация, разумеется, символическая. Сумму называть не буду, но это совершенно несопоставимо с ущербом.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, все сроки плавающие. Поэтому пока трудно сказать (когда будет рассматриваться дело. — Прим. «Чемпионата).

После наших заявлений о намерении подать иск никакой реакции от второй стороны не последовало. К сожалению, никакой реакции не последовало. Всегда хотелось бы решать подобные вещи внутри спортивной семьи. Но для этого мало желания одной стороны. Поэтому иск был подан», — цитирует адвоката Безуглова Михаила Прокопца РИА «Новости».

Безуглов был лишён должности вице-президента ВФЛА на президиуме организации, состоявшемся 30 июня. Его лишили поста за многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА.