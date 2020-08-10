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Ласицкене: ВФЛА — это цирк, а Юрченко и его команда — главные артисты без стыда и совести

Ласицкене: ВФЛА — это цирк, а Юрченко и его команда — главные артисты без стыда и совести
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в очередной раз раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Титулованная спортсменка так отреагировала на информацию, согласно которой Евгений Юрченко останется главой организации до конца ноября 2020 года.

«ВФЛА — это цирк, а Евгений Юрченко и его команда — главные в нём артисты, у которых, к сожалению, нет ни стыда ни совести. Человек ушёл в отставку месяц назад, а потом вернулся как ни в чём не бывало. Всех этих людей давно уже не должно быть в федерации, так как они лишь позорят российскую лёгкую атлетику.

Ну а дата новых выборов в целом показывает неадекватность президиума, с учётом того что в декабре состоится важный для Олимпиады-2021 Совет World Athletics, а мы уже потеряли около полугода с нынешним руководством и теперь потеряем ещё несколько месяцев», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Евгений Юрченко будет исполнять обязанности главы ВФЛА до 30 ноября
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