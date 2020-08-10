Каспаров: нужно, чтобы весь свободный мир поддержал белорусов

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о событиях в Беларуси. Накануне в стране состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов.

После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями.

«Беларусь. Настоящие выборы — дело выбора. А выборы в диктаторских режимах — шарады для внутренней и иностранной аудиторий. Когда люди устают от шоу, режим переходит к насилию.

Люди встают не только из-за репрессий и бедности. Они встают из-за достоинства, свободы контролировать свою жизнь и построить лучшую жизнь для своих детей. Никогда не относитесь к этому как к должному.

Белорусы рискуют жизнями, выходя на протесты против коррумпированной автократии, как это делали украинцы в 2014 году. Нужно, чтобы их поддержал весь свободный мир. Ведь их диктатора уже поддержали другие диктаторы», — написал Каспаров в «Твиттере».