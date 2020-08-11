Джадд Трамп и Ронни О'Салливан проигрывают в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру
В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 10 августа, стартовали матчи 1/4 финала. Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп уступает соотечественнику Кайрену Уилсону со счётом 6:10. Победителем противостояния станет снукерист, первым выигравший 13 фреймов.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия. 1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 6:10 (после второй сессии).
Курт Мафлин (Норвегия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 1:7 (после первой сессии).
Марк Уильямс (Уэльс) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:2 (после первой сессии).
Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 11:5 (после второй сессии).
Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде завершится 16 августа.
Джон Хиггинс сделал максимальный брейк на чемпионате мира по снукеру
- 11 августа 2020
-
09:18
- 10 августа 2020
-
22:09
-
21:39
-
20:20
-
19:51
-
19:28
-
17:33
-
17:27
-
14:05
-
13:55
-
13:21
-
12:29
-
09:56
-
09:34
-
09:04
-
08:35
-
00:34
- 9 августа 2020
-
22:06
-
20:30
-
10:39
- 8 августа 2020
-
23:02
-
22:34
-
17:34
-
16:40
-
15:47
-
14:47
-
14:03
-
14:01
-
12:31
-
09:44
-
09:43
- 7 августа 2020
-
21:38
-
20:35
-
20:19
-
19:30
Партнерский контент