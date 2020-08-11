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Джадд Трамп и Ронни О'Салливан проигрывают в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру

Джадд Трамп и Ронни О'Салливан проигрывают в 1/4 финала чемпионата мира по снукеру
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В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 10 августа, стартовали матчи 1/4 финала. Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп уступает соотечественнику Кайрену Уилсону со счётом 6:10. Победителем противостояния станет снукерист, первым выигравший 13 фреймов.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия. 1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 6:10 (после второй сессии).
Курт Мафлин (Норвегия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 1:7 (после первой сессии).
Марк Уильямс (Уэльс) – Ронни О’Салливан (Англия) – 6:2 (после первой сессии).
Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 11:5 (после второй сессии).

Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде завершится 16 августа.

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