«Россия-матушка». Глеб Ретивых поделился фото со сбора в Кабардино-Балкарии

Российский лыжник Глеб Ретивых на своей странице в «Инстаграме» опубиковал фотографию с первого тренировочного сбора национальной команды, который сейчас проходит в Терсколе (Кабардино-Балкария).

«Это — Россия-матушка», — написал Ретивых.

Посмотреть фотографию можно на странице Глеба Ретивых в "Инстаграме".

Напомним, прошлый сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Победителями Кубка мира стали россиянин Александр Большунов и представительница Норвегии Терезе Йохауг.

Ретивых — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (2019), чемпион России в командном спринте свободным стилем, победитель чемпионата мира среди юниоров.