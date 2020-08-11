«Россия-матушка». Глеб Ретивых поделился фото со сбора в Кабардино-Балкарии
Российский лыжник Глеб Ретивых на своей странице в «Инстаграме» опубиковал фотографию с первого тренировочного сбора национальной команды, который сейчас проходит в Терсколе (Кабардино-Балкария).
«Это — Россия-матушка», — написал Ретивых.
Посмотреть фотографию можно на странице Глеба Ретивых в "Инстаграме".
Напомним, прошлый сезон в лыжных гонках был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Победителями Кубка мира стали россиянин Александр Большунов и представительница Норвегии Терезе Йохауг.
Ретивых — серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (2019), чемпион России в командном спринте свободным стилем, победитель чемпионата мира среди юниоров.
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