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Чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев стал жертвой мошенников

Чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев стал жертвой мошенников
Другие / Водные виды спорта 0

Синхронист Александр Мальцев стал жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, 8 августа Мальцеву пришла СМС от старой знакомой. Девушка попросила у Александра 30 тыс. рублей в долг. Спортсмен перевёл сумму на банковскую карту, после чего решил позвонить знакомой и узнать, пришли ли деньги. Оказалось, что девушка у Мальцева ничего не просила.

25-летний Александр Мальцев — четырёхкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и четырёхкратный чемпион Европы (2016, 2018), а также серебряный призёр чемпионата мира (2015, 2017) в смешанном дуэте. Помимо этого Александр трижды признавался лучшим синхронистом мира по версии Международной федерации плавания (2015, 2017, 2019).

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