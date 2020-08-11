Дубов проиграл третий матч серии и не сумел выйти в финал Гранд-финала шахматного тура

Российский гроссмейстер Даниил Дубов завершил выступления в Гранд-финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. В финал вышел американец Хикару Накамура, выигравший серию с Дубовым — 3-0. Третий матч полуфинальной серии закончился победой Накамуры со счётом 2,5-1,5. Американский гроссмейстер выиграл и два первых матча.
Соперником Накамуры станет норвежец Магнус Карлсен или китаец Дин Лижэнь. Пока в серии Карлсен ведёт со счётом 2-1.
Матчи турнира состоят из шести партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.
В Гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и Дубов — как победители, Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов.
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