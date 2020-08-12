Определились полуфиналисты чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде (Англия) продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 11 августа, завершились матчи 1/4 финала. Действующий чемпион мира англичанин Джадд Трамп не сумел защитить титул, проиграв соотечественнику Кайрену Уилсону со счётом 9:13.
Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан после первой сессии матча с валлийцем Марком Уильямсом уступал 2:6, но в итоге сумел одержать победу — 13:10.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд, Англия. 1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 9:13.
Курт Мафлин (Норвегия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 10:13.
Марк Уильямс (Уэльс) – Ронни О’Салливан (Англия) – 10:13.
Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 13:7.
Полуфинальные пары
Кайрен Уилсон (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия).
Ронни О’Салливан (Англия) – Марк Селби (Англия).
Полуфинальные матчи начнутся сегодня. Чемпионат мира завершится 16 августа.
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