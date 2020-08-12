Клишина показала новое фото и рассказала о любви к бане

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка призналась, что любит баню.

«А вы любите баню? Для меня баня — это в первую очередь ускорение обмена веществ и снижение мышечного тонуса. И, конечно, ощущение прилива энергии и свежести. Из всего разнообразия бань я предпочту русскую и иногда хамам», — написала Клишина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).

Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.