Клишина показала новое фото и рассказала о любви к бане

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка призналась, что любит баню.
«А вы любите баню? Для меня баня — это в первую очередь ускорение обмена веществ и снижение мышечного тонуса. И, конечно, ощущение прилива энергии и свежести. Из всего разнообразия бань я предпочту русскую и иногда хамам», — написала Клишина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
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