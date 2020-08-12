Олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала, как синхронистки бьют друг друга

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об особенностях тренировок спортсменок. Шишкина призналась, что в синхронном плавании спортсменки иногда случайно бьют друг друга.
Мы бьём друг друга на тренировках. Женский коллектив, накалённая атмосфера, можем и двинуть. Ага! Поверили? Ну, конечно, это шутка, но я всё равно хочу рассказать вам об обратной стороне того, как близко мы стоим во время исполнения программы.
Бывает, что мы случайно задеваем друг друга в воде ногами. Иногда такой удар проходит по касательной и тогда это не больно, но бывает, что удар приходится точно в нерв. А это адовая боль и искры из глаз.
Были истории, когда девчонки ударялись и ломали мизинцы на ногах. И потом приходилось тренироваться и выступать со сломанными пальцами. Но чаще всего такой подводный рестлинг заканчивается синяками.
У меня синяки проходят очень долго, до двух недель. Во время постановки новой программы, пока мы ещё не на автомате переплываем из одного рисунка в другой, такие столкновения происходят чаще всего. Хорошо, что есть гепариновая мазь и кинезиотейпы, потому что без них мои ноги похожи на сад, полный синих и зелёных цветов», — написала Шишкина в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.
- 12 августа 2020
-
16:40
-
15:59
-
13:33
-
09:21
-
09:01
- 11 августа 2020
-
23:25
-
18:17
-
17:07
-
16:36
-
13:17
-
12:51
-
11:47
-
09:18
- 10 августа 2020
-
22:09
-
21:39
-
20:20
-
19:51
-
19:28
-
17:33
-
17:27
-
14:05
-
13:55
-
13:21
-
12:29
-
09:56
-
09:34
-
09:04
-
08:35
-
00:34
- 9 августа 2020
-
22:06
-
20:30
-
10:39
- 8 августа 2020
-
23:02
-
22:34
-
17:34