Олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала, как синхронистки бьют друг друга

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об особенностях тренировок спортсменок. Шишкина призналась, что в синхронном плавании спортсменки иногда случайно бьют друг друга.

Мы бьём друг друга на тренировках. Женский коллектив, накалённая атмосфера, можем и двинуть. Ага! Поверили? Ну, конечно, это шутка, но я всё равно хочу рассказать вам об обратной стороне того, как близко мы стоим во время исполнения программы.

Бывает, что мы случайно задеваем друг друга в воде ногами. Иногда такой удар проходит по касательной и тогда это не больно, но бывает, что удар приходится точно в нерв. А это адовая боль и искры из глаз.

Были истории, когда девчонки ударялись и ломали мизинцы на ногах. И потом приходилось тренироваться и выступать со сломанными пальцами. Но чаще всего такой подводный рестлинг заканчивается синяками.

У меня синяки проходят очень долго, до двух недель. Во время постановки новой программы, пока мы ещё не на автомате переплываем из одного рисунка в другой, такие столкновения происходят чаще всего. Хорошо, что есть гепариновая мазь и кинезиотейпы, потому что без них мои ноги похожи на сад, полный синих и зелёных цветов», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.