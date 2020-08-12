ВФЛА в полном объёме выплатила долг перед World Athletics

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) погасила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие лёгкой атлетики», — сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Ранее в World Athletics заявили, что в случае невыплаты долга ВФЛА может быть полностью исключена из международной ассоциации.



«В случае, если указанная сумма будет получена в срок, будет рассмотрен вопрос восстановления в правах ВФЛА», — сообщалось в пресс-релизе организации.



Напомним, изначально ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.