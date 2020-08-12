Юрченко: с этого момента у ВФЛА нет невыполненных обязательств перед World Athletics

Исполняющий обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал выплату организацией задолженности перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).
«Мы погасили задолженность в полном объёме. Сегодня средства в размере $ 6,31 млн федерация отправила. Эти средства не проходят без подтверждения стороны World Athletics. Мы проплатили. Все документы сделали, это огромный документооборот — там более 30 различных документов нужно было оформить. Оплата штрафа — главный шаг на пути восстановления ВФЛА. С этого момента невыполненных обязательств нет», — цитирует Юрченко «Р-Спорт».
Напомним, изначально ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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