Российский пауэрлифтер получил жуткую травму, приседая со штангой

Российский пауэрлифтер Александр Седых, выступая на Открытом чемпионате Европы WRPF, получил тяжелейшую травму колена. Выполняя приседание со штангой весом 400 кг, спортсмен упал на настил, штанга накрыла его сверху.

С места проведения турнира (соревнования проходили в Долгопрудном) его увезли в больницу, где оперировали на протяжении шести часов.

«Всё болит, но мы держимся. Прогнозы таковы: два месяца лежать, ногами не двигать! Потом заново учиться ходить, ну и восстанавливаться. Это со слов врача.

Квадрицепсы пришили двойным швом. Пока больше ничего не знаю. Врач пытался с утра поговорить со мной, но я был, видимо, не в адеквате, поэтому толком ничего не знаю.



Вроде как ещё супруга пишет, что мениск порвался и сухожилия отлетели. Она с врачом разговаривала. Ну, в общем, всё сшили", — цитирует Седых паблик «ВКонтакте» Universe of power.