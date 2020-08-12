Карлсен и Накамура разыграют главный трофей Гранд-финала

Определились участники финального встречи Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Вслед за американцем Хикару Накамурой, который 11 августа обыграл россиянина Даниила Дубова, в главный матч турнира пробился Магнус Карлсен из Норвегии.
Сегодня, 12 августа, он одержал победу над представителем Китая Дин Лижэнем. Перед четвёртой встречей норвежец лидировал со счетом 2-1. В первых двух партиях сегодняшнего игрового дня шахматисты обменялись победами, потом трижды подряд сыграли вничью. В последней партии в блиц сильнее оказался Карлсен.
Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.
В Гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и Дубов — как победители, Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов.
Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тысяч.
- 13 августа 2020
-
00:39
-
00:14
- 12 августа 2020
-
23:32
-
21:52
-
21:21
-
19:51
-
19:00
-
17:45
-
17:26
-
16:40
-
15:59
-
13:33
-
09:21
-
09:01
- 11 августа 2020
-
23:25
-
18:17
-
17:07
-
16:36
-
13:17
-
12:51
-
11:47
-
09:18
- 10 августа 2020
-
22:09
-
21:39
-
20:20
-
19:51
-
19:28
-
17:33
-
17:27
-
14:05
-
13:55
-
13:21
-
12:29
-
09:56
-
09:34