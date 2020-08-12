Карлсен и Накамура разыграют главный трофей Гранд-финала

Определились участники финального встречи Гранд-финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. Вслед за американцем Хикару Накамурой, который 11 августа обыграл россиянина Даниила Дубова, в главный матч турнира пробился Магнус Карлсен из Норвегии.



Сегодня, 12 августа, он одержал победу над представителем Китая Дин Лижэнем. Перед четвёртой встречей норвежец лидировал со счетом 2-1. В первых двух партиях сегодняшнего игрового дня шахматисты обменялись победами, потом трижды подряд сыграли вничью. В последней партии в блиц сильнее оказался Карлсен.



Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон». Для выхода в финал нужно победить в трёх матчах.



В Гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и Дубов — как победители, Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов.



Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тысяч.