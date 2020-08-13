В World Athletics подтвердили выплату штрафа со стороны ВФЛА

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) подтвердила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в полной мере погасила задолженность перед международной организацией.



«World Athletics подтверждает, что сегодня, 12 августа, получила от ВФЛА средства для погашения штрафа. Таким образом, первое из установленных условий рабочей группы выполнено в полном объёме», — цитирует представителя организации Inside the Games.



Напомним, изначально ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Юрченко: с этого момента у ВФЛА нет невыполненных обязательств перед World Athletics