«ПСЖ» спасся в четвертьфинале ЛЧ, «Спартак» не снимется с чемпионата. Главное к утру

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов, «Спартак» продолжит играть в РПЛ, у игрока «Барселоны» — коронавирус. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке чемпионата.

1. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл «Аталанту» со счётом 2:1 в четвертьфинале Лиги чемпионов: оба гола парижане забили в концовке матча.

2. Владелец «Спартака» Леонид Федун на станет снимать команду с чемпионата.

3. РФС признал ошибку Казарцева и Еськова при назначении пенальти в матче чемпионата России с «Сочи».

4. Игрок «Барселоны» Жан-Клер Тодибо заразился коронавирусом. Защитник изолирован, матч Лиги чемпионов с «Баварией» вне опасности.

5. Определились семь пар плей-офф НБА.

6. Плей-офф НХЛ: «Вашингтон» пропустил от «Айлендерс» три шайбы за период.

7. У арбитра из Нидерландов Бьорна Куйперса могут лишить права работать в финале Евро-2020 за то, что он дал оценку в эпизода матча «Рубин» — «Локомотив». При том, что он сделал это случайно.

8. Турецкий «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.