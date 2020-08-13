Белорусский легкоатлет Башан: Россия — это не страна для жизни

Вернувшийся в Беларусь метатель молота Николай Башан, который с 2009 года выступал за сборную России, рассказал, почему вернулся на родину.
«Нам было вообще не важно, куда мы едем. Хоть на Чукотку. Мы ехали за тренером. Даже недолго пообщавшись с Сергеем Литвиновым, все понимали, насколько он отдан делу. И эта болезнь заразна. Даже сейчас рассказываю — и мурашки по коже! А Саранск — это небольшой студенческий городок. Условия неплохие. Освоились быстро.
Вернулся домой. К семье. Да и старший товарищ Иван Тихон тоже здесь. С ним вместе тренируюсь. Мы ведь и у Литвинова вместе работали, понимаем друг друга, поддерживаем. Хотя вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник», — приводит слова Башана «Беларусь сегодня».
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