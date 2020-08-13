Волейболист «Зенита» Бризар не смог вернуться в Россию. Он был снят с рейса в Турции

Французский волейболист «Зенита» Антуан Бризар был снят с рейса в Санкт-Петербург и находится в аэропорту Антальи (Турция), сообщает ТАСС.

«У игрока есть все необходимые документы для прилёта в Россию. Он находится в списке специалистов, которых допускают в страну. Он летел через Анталью в Санкт-Петербург, и в Турции его на борт не пустила сотрудница авиакомпании по необъяснённым причинам», — сообщил источник.

Планировалось, что Бризар присоединится к петербургскому клубу сегодня, 13 августа.

Бризар присоединился к «Зениту» в июне. До перехода в «Зенит» 26-летний связующий выступал за французские «Пари Волей» и «Тулузу», а также польскую «Варшаву». Бризар — победитель Мировой лиги в составе сборной Франции.