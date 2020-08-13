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Крамер не может присоединиться к сборной России по лыжным гонкам из-за проблем с визой

Крамер не может присоединиться к сборной России по лыжным гонкам из-за проблем с визой
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не может приехать на сбор команды в Терсколе (Кабардино-Балкария) из-за того, что не может получить визу, сообщил коллега Крамера Сергей Турышев.

«Маркус в настоящее время продолжает находиться у себя дома, он пока лишён возможности присоединиться к нам на сборе из-за того, что никак не может получить визу для въезда в Россию из-за пандемии. Он уже обсуждал эту проблему с министром спорта, и тот пообещал всяческое содействие. Как только виза будет на руках, Крамер тут же приедет в Россию.

Он постоянно находится с нами на связи. Что касается самого сбора, то все идет по плану. Если какие-то вопросы возникают, то мы тут же решаем их. Тренировочный процесс идет, спортсмены готовятся к сезону, все хорошо», — приводит слова Турышева ТАСС.

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