Гимнастка Солдатова показала фото в обтягивающем боди и предложила выбрать лучшее
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На фотографиях спортсменка предстала в обтягивающем боди телесного цвета.
«1, 2 или 3?» — спросила Солдатова, предложив подписчикам выбрать лучший снимок.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки из России.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Какая же ты красотка!»
«Боже, какие аппетитные ножки».
«Просто вау».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Гимнастка Солдатова показала впечатляющую растяжку в коротких шортах. Фото
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