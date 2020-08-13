Гимнастка Солдатова показала фото в обтягивающем боди и предложила выбрать лучшее

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На фотографиях спортсменка предстала в обтягивающем боди телесного цвета.

«1, 2 или 3?» — спросила Солдатова, предложив подписчикам выбрать лучший снимок.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки из России.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Какая же ты красотка!»

«Боже, какие аппетитные ножки».

«Просто вау».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).