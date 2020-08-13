Велогонщики попали под град во время соревнований, в Интернете появилось фото их спин

В Интернете опубликовали фотографию спин велогонщиков, которые попали под град во время «Критериума Дофине» — этапа так называемой репетиции «Тур де Франс».

Град начался в концовке второго этапа гонки. Как сообщают очевидцы, болельщикам, стоявшим вдоль дороги, пришлось срочно искать укрытие. Многие прятались в автомобили и под деревья.

Велогонщик команды Deceuninck-QuickStep Тим Деклерк опубликовал в «Инстаграме» фото спины. На фотографии видны огромные синяки от градин. Деклерк — не единственный спортсмен, пострадавший от града. Многие велосипедисты – участники гонки получили аналогичные травмы.

При этом не все велогонщики сумели дойти до финиша. Так, некоторые из них начали искать укрытие прямо на трассе. Градины были размером с шарики для пинг-понга.

Запись можно посмотреть в «твиттере» UAE-TeamEmirates.