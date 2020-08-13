Велогонщики попали под град во время соревнований, в Интернете появилось фото их спин

В Интернете опубликовали фотографию спин велогонщиков, которые попали под град во время «Критериума Дофине» — этапа так называемой репетиции «Тур де Франс».
Град начался в концовке второго этапа гонки. Как сообщают очевидцы, болельщикам, стоявшим вдоль дороги, пришлось срочно искать укрытие. Многие прятались в автомобили и под деревья.
Велогонщик команды Deceuninck-QuickStep Тим Деклерк опубликовал в «Инстаграме» фото спины. На фотографии видны огромные синяки от градин. Деклерк — не единственный спортсмен, пострадавший от града. Многие велосипедисты – участники гонки получили аналогичные травмы.
При этом не все велогонщики сумели дойти до финиша. Так, некоторые из них начали искать укрытие прямо на трассе. Градины были размером с шарики для пинг-понга.
Запись можно посмотреть в «твиттере» UAE-TeamEmirates.
- 13 августа 2020
-
21:31
-
18:20
-
17:54
-
17:26
-
16:58
-
14:07
-
13:20
-
12:50
-
11:07
-
09:23
-
09:13
-
08:36
-
00:39
-
00:14
- 12 августа 2020
-
23:32
-
21:52
-
21:21
-
19:51
-
19:00
-
17:45
-
17:26
-
16:40
-
15:59
-
13:33
-
09:21
-
09:01
- 11 августа 2020
-
23:25
-
18:17
-
17:07
-
16:36
-
13:17
-
12:51
-
11:47
-
09:18
- 10 августа 2020
-
22:09