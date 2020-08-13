Заседание комиссии по восстановлению ВФЛА перенесли на более поздний срок

Заседание комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по восстановлению членства организации в World Athletics было перенесено. Заседание должно было состояться 14 августа, однако его перенесли на 18-е, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Члены комиссии на заседании должны будут утвердить обновлённую дорожную карту и план дальнейших действий. Дорожная карта и план должны быть отправлены в World Athletics до 31 августа.

После этого World Athletics рассмотрит предложенный документ. Если он устроит организацию, то ВФЛА выполнит обязательства.

«Все члены комиссии направили замечания и комментарии к проекту документа. В настоящий момент комиссия работает над проработкой представленных материалов для сведения их в единый проект плана", — говорится в сообщении ВФЛА.