В Кемерово загорелся строящийся спорткомплекс «Кузбасс-Арена». Видео

В Кемерово загорелся строящийся спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», сообщает телеграм-канал "Голый спорт".

Спустя некоторое время губернатор Кемеровской области в своём телеграм-канале поделился подробностями произошедшего: «Во время проведения сварочных работ искра попала на подложку напольного покрытия первого этажа из пенопласта. Возгорание потушили оперативно прибывшие пожарные. Пострадавших нет. Конструкции здания не пострадали, происшествие на сроках строительства не скажется».

Планировалось, что комплекс примет чемпионат мира по волейболу в Кемерово, который пройдёт в 2022 году. Арена будет вмещать 7000 зрителей, а также станет домашней площадкой для «Кузбасса», который в настоящий момент проводит свои матчи на арене, вмещающей 2000 зрителей.

Строительство арены началось в 2019 году и должно завершиться в июле 2021-го. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.