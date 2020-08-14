«Улыбнулись, потянулись». Солдатова вновь поразила невероятной растяжкой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии. На них спортсменка в зале для занятий балетом демонстрирует невероятную растяжку.



«Улыбнулись, потянулись», — подписала снимок Александра.

Посмотреть фотографии можно на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».



22-летняя Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).



Ранее Солдатова показала фотографии в обтягивающем боди и предложила подписчикам выбрать, какая из них лучше.