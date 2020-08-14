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«В один момент жизнь бьёт прямо в сердце». Лыжник Белов записал философский клип

«В один момент жизнь бьёт прямо в сердце». Лыжник Белов записал философский клип
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Евгений Белов представил ролик, на котором он под лирическую музыку декларирует собственные стихи.

«Бывают в жизни разные моменты, когда испытываешь различные чувства, такие как счастье, горечь, борьба, любовь и другие. В недавнем времени из меня вырвались такие строки, где есть все эти эмоции. Я решил ими поделиться. При создании этого видео мне помогли люди с абсолютно другим складом ума, и меня поразило, насколько же многогранен может быть человек», — подписал ролик спортсмен.

Ролик доступен на официальной странице Белова в «Инстаграме».

Белов — победитель этапа Кубка мира, призёр чемпионатов мира и многодневки «Тур де Ски» и двукратный победитель чемпионатов мира среди молодёжи.

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