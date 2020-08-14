«В один момент жизнь бьёт прямо в сердце». Лыжник Белов записал философский клип
Российский лыжник Евгений Белов представил ролик, на котором он под лирическую музыку декларирует собственные стихи.
«Бывают в жизни разные моменты, когда испытываешь различные чувства, такие как счастье, горечь, борьба, любовь и другие. В недавнем времени из меня вырвались такие строки, где есть все эти эмоции. Я решил ими поделиться. При создании этого видео мне помогли люди с абсолютно другим складом ума, и меня поразило, насколько же многогранен может быть человек», — подписал ролик спортсмен.
Ролик доступен на официальной странице Белова в «Инстаграме».
Белов — победитель этапа Кубка мира, призёр чемпионатов мира и многодневки «Тур де Ски» и двукратный победитель чемпионатов мира среди молодёжи.
- 14 августа 2020
-
19:55
-
19:36
-
18:10
-
15:37
-
14:45
-
10:37
-
09:19
-
09:12
-
00:38
- 13 августа 2020
-
23:03
-
21:31
-
18:20
-
17:54
-
17:26
-
16:58
-
14:07
-
13:20
-
12:50
-
11:07
-
09:23
-
09:13
-
08:36
-
00:39
-
00:14
- 12 августа 2020
-
23:32
-
21:52
-
21:21
-
19:51
-
19:00
-
17:45
-
17:26
-
16:40
-
15:59
-
13:33
-
09:21
Партнерский контент