У Петтера Нортуга нашли наркотики

Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг сообщил в социальных сетях, что полиция обнаружила у него наркотики.



«Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила дорожная полиция. Я слишком быстро ехал. Меня отправили на тестирование, и полиция нашла у меня дома небольшое количество наркотиков. Это кокаин.



Очень переживаю за своё будущее. Мне очень жаль тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что будет возбуждено уголовное дело. Я возьму всю ответственность на себя», — написал Петтер.

Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. В настоящее время Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.



Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.