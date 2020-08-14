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У Петтера Нортуга нашли наркотики

У Петтера Нортуга нашли наркотики
Другие / Лыжный спорт 0

Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг сообщил в социальных сетях, что полиция обнаружила у него наркотики.

«Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила дорожная полиция. Я слишком быстро ехал. Меня отправили на тестирование, и полиция нашла у меня дома небольшое количество наркотиков. Это кокаин.

Очень переживаю за своё будущее. Мне очень жаль тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что будет возбуждено уголовное дело. Я возьму всю ответственность на себя», — написал Петтер.

Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. В настоящее время Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

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