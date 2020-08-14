У Петтера Нортуга нашли наркотики

Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг сообщил в социальных сетях, что полиция обнаружила у него наркотики.
«Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила дорожная полиция. Я слишком быстро ехал. Меня отправили на тестирование, и полиция нашла у меня дома небольшое количество наркотиков. Это кокаин.
Очень переживаю за своё будущее. Мне очень жаль тех, кого я опять разочаровал. Знаю, что будет возбуждено уголовное дело. Я возьму всю ответственность на себя», — написал Петтер.
Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. В настоящее время Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
- 15 августа 2020
-
00:21
- 14 августа 2020
-
23:46
-
19:55
-
19:36
-
18:10
-
15:37
-
14:45
-
10:37
-
09:19
-
09:12
-
00:38
- 13 августа 2020
-
23:03
-
21:31
-
18:20
-
17:54
-
17:26
-
16:58
-
14:07
-
13:20
-
12:50
-
11:07
-
09:23
-
09:13
-
08:36
-
00:39
-
00:14
- 12 августа 2020
-
23:32
-
21:52
-
21:21
-
19:51
-
19:00
-
17:45
-
17:26
-
16:40
-
15:59