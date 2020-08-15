Магучих и Дюплантис победили на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в сезоне

В Монако прошёл первый этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2020/2021. В секторе прыжков в высоту победу одержала 18-летняя украинка Ярослава Магучих, показав результат 1,98 метра. Второй стала её соотечественница Юлия Левченко, взявшая такую же высоту, но с большего количества попыток. Третий результат — у Жанель Шепер из Сент-Люсии.



В соревновании прыжков лучшим среди мужчин стал 20-летний рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис: его результат — 6,00 метра. Вторым стал бельгиец Бен Бродерс (5,70), третьим — филиппинец Эрнест Джон Обиена (5,70).



«Бриллиантовая лига», 1-й этап, Монако.

Прыжки в высоту, женщины



1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,98

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,98

3. Жанель Шепер (Сент-Люсия) – 1,88



Прыжки с шестом, мужчины



1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00

2. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,70

3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) – 5,70



Другие результаты этапа Бриллиантовой лиги в Монако:



110 м с/б, мужчины



1. Орландо Ортега (Испания) – 13,11

2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14

3. Вийем Белосян (Франция) – 13,18



200 м, мужчины



1. Ноа Лайлс (США) – 19,76

2. Джозефус Лайлс (США) – 20,30

3. Дениз Алмас (Германия) – 20,64



400 м с/б, мужчины



1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,10

2. Ясмани Копелло (Турция) – 49,04

3. Расмус Мяги (Эстония) – 49,23



800 м, мужчины



1. Донаван Брейзер (США) – 1.43,15

2. Брюс Хоппел (США) – 1.43,23

3. Марко Ароп (Канада) – 1.44,14



1500 м, мужчины



1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,45

2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.28,68

3. Джейк Уитмэн (Великобритания) – 3.29,47



5000 м, мужчины



1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 12.35,36 (мировой рекорд)

2. Николас Кимели (Кения) – 12.51,78

3. Якоб Кроп (Кения) – 13.11,32



3000 м с/п, мужчины



1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.08,04

2. Леонард Бетт (Кения) – 8.08,78

3. Джилали Бедрани (Франция) – 8:13.43



100 м, женщины



1. Айла дель Понте (Швейцария) – 11,16

2. Алейя Хоббс (США) – 11,28

3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,31



400 м, женщины



1. Линна Ирби (США) – 50,50

2. Вэйделин Джонатас (США) – 51,40

3. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,57



1000 м, женщины



1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 2.29,15

2. Лаура Мюир (Великобритания) – 2.30,82

3. Сиара Магиан (Ирландия) – 2.31,06



5000 м, женщины



1. Хеллен Обири (Кения) – 14.22,12

2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.26,57

3. Лора Вейтман (Великобритания) – 14.35,44



Тройной прыжок, женщины



1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,27

2. Габриэла Петрова (Болгария) – 14,18

3. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,08.

Напомним, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за запрета World Athletics.