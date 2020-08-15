Магучих и Дюплантис победили на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в сезоне

В Монако прошёл первый этап «Бриллиантовой лиги» сезона-2020/2021. В секторе прыжков в высоту победу одержала 18-летняя украинка Ярослава Магучих, показав результат 1,98 метра. Второй стала её соотечественница Юлия Левченко, взявшая такую же высоту, но с большего количества попыток. Третий результат — у Жанель Шепер из Сент-Люсии.
В соревновании прыжков лучшим среди мужчин стал 20-летний рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис: его результат — 6,00 метра. Вторым стал бельгиец Бен Бродерс (5,70), третьим — филиппинец Эрнест Джон Обиена (5,70).
«Бриллиантовая лига», 1-й этап, Монако.
Прыжки в высоту, женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,98
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,98
3. Жанель Шепер (Сент-Люсия) – 1,88
Прыжки с шестом, мужчины
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00
2. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,70
3. Эрнест Джон Обиена (Филиппины) – 5,70
Другие результаты этапа Бриллиантовой лиги в Монако:
110 м с/б, мужчины
1. Орландо Ортега (Испания) – 13,11
2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14
3. Вийем Белосян (Франция) – 13,18
200 м, мужчины
1. Ноа Лайлс (США) – 19,76
2. Джозефус Лайлс (США) – 20,30
3. Дениз Алмас (Германия) – 20,64
400 м с/б, мужчины
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,10
2. Ясмани Копелло (Турция) – 49,04
3. Расмус Мяги (Эстония) – 49,23
800 м, мужчины
1. Донаван Брейзер (США) – 1.43,15
2. Брюс Хоппел (США) – 1.43,23
3. Марко Ароп (Канада) – 1.44,14
1500 м, мужчины
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.28,45
2. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.28,68
3. Джейк Уитмэн (Великобритания) – 3.29,47
5000 м, мужчины
1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 12.35,36 (мировой рекорд)
2. Николас Кимели (Кения) – 12.51,78
3. Якоб Кроп (Кения) – 13.11,32
3000 м с/п, мужчины
1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.08,04
2. Леонард Бетт (Кения) – 8.08,78
3. Джилали Бедрани (Франция) – 8:13.43
100 м, женщины
1. Айла дель Понте (Швейцария) – 11,16
2. Алейя Хоббс (США) – 11,28
3. Джина Люкенкемпер (Германия) – 11,31
400 м, женщины
1. Линна Ирби (США) – 50,50
2. Вэйделин Джонатас (США) – 51,40
3. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,57
1000 м, женщины
1. Фэйт Кипьегон (Кения) – 2.29,15
2. Лаура Мюир (Великобритания) – 2.30,82
3. Сиара Магиан (Ирландия) – 2.31,06
5000 м, женщины
1. Хеллен Обири (Кения) – 14.22,12
2. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.26,57
3. Лора Вейтман (Великобритания) – 14.35,44
Тройной прыжок, женщины
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,27
2. Габриэла Петрова (Болгария) – 14,18
3. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,08.
Напомним, российские легкоатлеты не участвовали в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако из-за запрета World Athletics.
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