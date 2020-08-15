Угандиец Чептегеи побил мировой рекорд на дистанции 5000 м, державшийся более 16 лет
Угандийский легкоатлет Джошуа Кипруи Чептегеи на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако побил мировой рекорд в беге на 5000 м. Этот рекорд стал единственным, установленным на первом этапе сезона-2020/2021.
Преодолев дистанцию за 12 минут 35,36 секунды, Чептегеи превзошёл достижение трёхкратного олимпийского чемпиона из Эфиопии Кененису Бекеле (12.37,35). Рекорд Бекеле был установлен 31 мая 2004 года в Хенгело (Нидерланды).
«Бриллиантовая лига», 1-й этап, Монако.
5000 м, мужчины
1. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) – 12.35,36 (мировой рекорд)
2. Николас Кимели (Кения) – 12.51,78
3. Якоб Кроп (Кения) – 13.11,32
С полными результатами этапа «Бриллиановой лиги» в Монако можно ознакомиться на «Чемпионате».
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