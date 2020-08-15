Вылегжанин: новость о наркотиках у Нортуга потрясла. Может, ему не хватает адреналина

Российский лыжник чемпион мира Максим Вылегжанин прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг — норвежец признался в социальных сетях, что полиция обнаружила в его доме наркотики.



«Конечно, ситуация очень неприятная. Наверное, у Нортуга есть какие-то слабости или проблемы. Новость потрясла. Нортуг остаётся в спорте — комментирует, выступает на любительских соревнованиях. Для многих Петтер — кумир и лицо спорта. Наверное, хуже к нему относиться не стал.



Может, Нортугу хочется новых впечатлений, которые были в спорте. Не хватает каких-то эмоций, адреналина. Хотелось бы, чтобы он с этим справился", — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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