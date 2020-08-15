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Немецкий велогонщик на «Джиро ди Ломбардия» столкнулся с автомобилем. Видео

Немецкий велогонщик на «Джиро ди Ломбардия» столкнулся с автомобилем. Видео
Другие / Велоспорт 0

Немецкий велогонщик Максимиллиан Шахман, представляющий команду Bora-Hansgrohe, попал в ДТП незадолго до финиша гонки «Джиро ди Ломбардия», сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

Шахман столкнулся с внедорожником, который сворачивал с дороги. Немецкий велогонщик получил легкие повреждения. Он сразу поднялся на ноги и поехал дальше. В результате Шахман финишировал седьмым.

UCI изучит обстоятельства аварии. Кроме того, организация может подать жалобу на организаторов гонки.

В серьёзную аварию во время гонки попал и бельгийский спортсмен Ремко Эвенпоэль. Он получил травму головы в результате падения с моста. Спортсмена сразу отвезли в больницу. Несмотря на тяжёлую травму, он всё время находился в сознании.

Бельгийский велогонщик сильно ударился головой и упал с моста. Видео
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